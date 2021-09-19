Даниле Козловскому вручили награду за фильм «Чернобыль»

Москва, 19 сентября. Российский актер театра и кино Данила Козловский на своей странице в Instagram выложил фотографию, сделанную на премии журнала GQ. Награду исполнителю главной роли в фильме «Экипаж» дали за другой фильм — о чернобыльской катастрофе, пишет Teleprogramma.pro. На снимке артист предстал в классическом костюме и белоснежной рубашке с галстуком. Он позировал с хрустальной статуэткой в руке.

«Спасибо GQ за такой красивый вечер. Спасибо всем, кто отдал свой голос за нашу картину! Помимо того, что это очень приятно, каждая награда для меня — это реальная возможность выразить благодарность», — объяснил артист.

Стоит отметить, что Козловский стал режиссером фильма «Чернобыль: Бездна». Главную роль в кинофильме также исполнил он. По сценарию его возлюбленной стала героиня Оксаны Акиньшиной.

«Еще задолго до выхода картины мы столкнулись с проявлениями скепсиса, хейта и откровенного неприятия. Даже не посмотрев фильм, некоторые обвиняли нас в копировании американского сериала», — посетовал артист.

Недавно актер вместе с коллегой Кристиной Асмус приступил к съемкам первого в России фильма про искусственный интеллект. Съемки начались 28 июля. Картина станет восьмисерийной и будет называться «Люся».

Режиссером проекта стал Иван Твердовский, ранее снявший такие фильмы, как «Класс коррекции» и «Конференция», а вот креативным продюсером выступил Петр Внуков («Сладкая жизнь», «Звоните ДиКаприо!»).

Во главе сюжета драмы программист, разработавший умную колонку «Люся». Тестируя девайс, он начинает рассказывать ей о своей жизни.

Приоритетной задачей инженера является превращение устройства в максимально человечный проект. В итоге, как это и бывает в таких случаях, изобретение становится настолько живым, что помогает решить герою Козловского его неурядицы, дает советы и так далее.

Ранее сообщалось, как Данила Козловский и платформа Start заключили контракт о создании сериалов для сервиса.