Эфир: В чем особенности избирательной кампании в Петербурге

В воскресенье, 19 сентября, с 17:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают, как проходят выборы в Петербурге. Почему он всегда считается городом с особенной политической ситуацией? Как можно оценить ход нынешней избирательной кампании? И какие политики нужны Петербургу? На эти и другие вопросы отвечает историк, публицист, политолог Юрий Светов в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.