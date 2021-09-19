США еще раз доказали, что у них нет друзей и союзников, а есть лишь вассалы

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Вы же помните, как в Демократической партии США в свое время без конца обвиняли экс-президента Дональда Трампа в том, что он разрушает «евроатлантическую солидарность»? И мало того — якобы делает это по личному приказу лидера РФ Владимира Путина, так как является «российским агентом».

Дональд Трамп на самом деле был достаточно неласков с союзниками США. В первую очередь это касалось финансовой стороны членства в НАТО. Трамп — бизнесмен до мозга костей, деловые вопросы его интересовали больше всего. Он постоянно искал какую-то выгоду для США, его не устраивало, что члены Альянса не докладывают в общую кубышку. А еще Трамп хотел, чтобы друзья и союзники покупали у Штатов как можно больше вооружений.

Конечно, американским союзникам по НАТО такое положение дел нравилось не особо. Кому хочется платить больше? Или покупать оружие у США в ущерб своим производителям, которых в европейских странах предостаточно? Но деваться некуда — страны НАТО поднимали свои военные бюджеты и ждали, когда же в США выкинут ненавистного им Трампа из Белого дома и придет «добрый и внимательный хозяин», чтобы все стало снова как при бабушке.

ФБА «Экономика сегодня» /

И это знаменательное событие произошло. Я не хочу сейчас говорить, каким образом и как прошли президентские выборы в США, но их итогом стало то, что в Белый дом въехал Джо Байден — старый демократ и сторонник крепкого евроатлантического единства. Вот теперь-то все точно должно окончательно наладиться, считали в ЕС, и отношения между США и европейскими союзниками должны вернуться в привычное русло. И нет у Байдена никакой заносчивости и наглости, как у Дональда Трампа, который, не стесняясь, указывал союзникам по НАТО на их место.

И все на самом деле было достаточно неплохо: сплошное одобрение, эйфория и восторженные заявления, даже обнимашки и поцелуи — большой босс вернулся! Но через какое-то время все пошло не так. Первым звоночком, хотя, наверное, даже набатом, для европейских союзников стала ситуация в Афганистане. США не просто ушли из этой страны, фактически передав власть в ней тем, с кем воевали, а кинули всех своих европейских союзников, которые оказались поставлены перед неприятным фактом и должны были самостоятельно решать проблемы своих военных и служащих в этой стране. Вот, к примеру, хваленый британский спецназ, который вынужден был уносить ноги из Кабула, при этом солдаты переоделись в женские платья. И это далеко не единичный случай!

ФБА «Экономика сегодня» /

Но не успел пройти шок от Афганистана, как большой привет от «евроатлантической солидарности» прилетел из Франции. США, Великобритания и Австралия фактически втайне от всех своих союзников решили заключить новый военный союз — AUKUS. Да и черт бы с ним, ибо он тихоокеанский и далеко от Европы. Нацелен, конечно же, против Китая. Да, европейским партнерам неприятно, что их даже не поставили в известность, но впервой что ли? Тут США европейских лидеров прослушивали и даже это скушали, здесь вообще ничего особенного, если бы не одно но.

Дело в том, что Австралия заказала у Франции несколько атомных подводных лодок — очень жирный и вкусный контракт на 90 миллиардов долларов. Это огромные деньги, особенно в нынешних условиях, когда мировая экономика подкошена пандемией коронавируса. И вот такой подарок — судостроительные заводы загружены на полную мощность, куча новых рабочих мест, праздник для смежников, которые производят различное оборудование. В общем, абсолютно благостная картинка. Во Франции уже потирали ручки, радовались и даже начали работы, но оказалось, что слишком рано. Австралия, заключившая новый союз с США и Великобританией, от этого заказа попросту отказалась. Нет, подводные лодки нужны, но теперь их купят у Штатов — ближайшего союзника Франции по НАТО.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что творится сейчас в политических верхах Франции — не описать словами. Президент Эммануэль Макрон пребывает в состоянии перманентного бешенства, так как его страну посмели публично унизить, нагло кинуть. Причем кинули ближайшие друзья и партнеры — фактически всадили нож в спину. Дошло до того, что Франция решилась на один из самых болезненных дипломатических демаршей — отзыве своих послов из США и Австралии «для консультаций». Из Лондона посла отзывать не стали, так как про эту страну в Париже все знают, причем веками. Смысла нет. Французская пресса захлебывается в количестве негодующих и осуждающих статей, но за океаном всем как-то до лампочки.

Более того, там еще и врут, что, мол, создание нового союза обсуждалось с европейскими партнерами. Министр иностранных дел Франции уже гневно опроверг это. Никто ничего не обсуждал. За ненадобностью. Просто потому, что США никому и ничем не обязаны. И нет никаких европейских союзников и партнеров. Есть только вассалы. Пора бы это уже понять, но в Европе упорно открещиваются от попыток вести самостоятельную политику, или боясь США, или же привыкнув к их доминированию, как наркоман к наркотику. Проблема только в том, что, как и в случае зависимости от наркотика, такое союзничество ничем хорошим не закончится.

И еще один маленький штришок. Хотя, скорее, не штришок, а удар прилетевшего бумеранга. Вы же помните, как Франция поступила с российским заказом на десантные вертолетоносцы «Мистраль»? Причем сделано это было во многом под давлением США. А теперь — история с австралийским заказом на субмарины, снова главную роль в этом эпическом для Франции стыде сыграли американцы. Сколько же еще надо плевков Европе, чтобы понять, что у США нет никаких друзей и союзников, а есть только вассалы и колонии?