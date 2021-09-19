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Немцы придумали альтернативу отмененному Октоберфесту
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Любимый и традиционный праздник Октоберфест второй год подряд отменен из-за пандемии коронавируса.

Накануне в Мюнхене стартовал «WirtshausWiesn» — альтернативное традиционному Октоберфесту мероприятие. Уже второй год подряд любимые в Германии народные гуляния отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Однако немцы не унывают: ассоциация таверн Мюнхена, а также крупные арендодатели Октоберфеста решили объединить пабы, чтобы подарить людям праздник. Более 50 владельцев пивных заведений, ресторанов и гостиниц, производители национальной немецкой кухни и пенных напитков предлагают посетителям «WirtshausWiesn» все самое вкусное.

На фестивале можно побывать в шатрах арбалетчиков, трактирщиков, заглянуть в винные палатки — все, как на праздновании Октоберфеста. А в ресторанах официанты будут одеты в дирндли и ледерхозены — национальные костюмы.

Посетители не скрывают своей радости, многие уверены, что «WirtshausWiesn» станет традиционным мероприятием.

«WirtshausWiesn — красивая история, это просто отношение к жизни, которое должно передать, что люди объединяются, что они едят и пьют что-нибудь вкусное, вместе смеются, что они также забывают о своих заботах, потому что коронавирус действительно унес с собой многих», — говорит Кристина Кларич, хозяйка гостиницы Wirtshaus im Braunauer-Hof.

«Да, это должно стать традицией, потому что это просто красиво. И так Октоберфест до этого уже не был оригинальным Октоберфестом, мне он намного больше нравится», — считает Петра, посетитель «WirtshausWiesn».

Октоберфест — это самое крупное народное гуляние в мире. Фольклорный фестиваль ежегодно посещали миллионы туристов с самых разных стран. Однако уже два года его отменяют из-за коронавирусных ограничений.

«Конечно, мы уже с нетерпением ждем Октоберфест-2022 в 2021 году и надеемся, что все мы сможем пережить эту пандемию, которая очень ограничивает нас в нашей повседневной жизни», — сказал Алоис Рат, посетитель «WirtshausWiesn».

Фестиваль «WirtshausWiesn» продлится в Мюнхене до 3 октября.

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