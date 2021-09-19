Аналитик Пушкарев указал на неактуальность «борщевого набора»

Москва, 19 сентября. Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев выразил сомнение в репрезентативности такого инструмента, как «борщевой набор», для расчета покупательной способности россиян.

Статистическим ведомствам может потребоваться новый способ, чтобы измерять данный показатель, цитирует эксперта «Газета.Ru».

«Саму эту корзину Росстата тоже давно пора пересмотреть, скажем, с учетом фактических данных контроля по чекам хотя бы из сетевых магазинов», — отметил он.

«Борщевой набор» чрезмерно зависит от сезонных факторов, что делает его менее эффективным в качестве финансового инструмента. Российским исследователям не следует учитывать сезонные продукты при подсчете инфляционной статистики, считает Пушкарев.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов говорил, что в целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Поручения правительства по расширению каналов продаж оказались эффективными.

Кандидат экономических наук Андрей Зубарев ранее заявлял, что повышение ключевой ставки Центробанка способно помочь снижению продуктовых цен в стране. Его мнение приводит «ФедералПресс».