Эфир: Политолог РАНХиГС комментирует ситуацию с выборами в Петербурге

В воскресенье, 19 сентября, с 16:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают ход голосования на выборах-2021. Что можно сказать о явке избирателей? Можно ли признать опыт онлайн-голосования успешным? Насколько прозрачен процесс выборов в России? И какая ситуация сложилась на выборах в Петербурге? На эти и другие вопросы отвечает завкафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, профессор, доктор политических наук Инна Ветренко в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.