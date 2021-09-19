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Лента
19 сентября 16:14
16:12
Политика
Глава СПЧ Фадеев остался доволен сервисом для онлайн-голосования на выборах
16:10
Общество
Член ОП Камчатки Бянкин заявил об отсутствии замечаний на выборах в регионе
16:07
Политика
Эфир: Политолог РАНХиГС комментирует ситуацию с выборами в Петербурге
16:07
Политика
Лидер фракции «Единая Россия» оставил свой голос на выборах в Госдуму
16:02
Политика
Губернатор Смоленской области Островский проголосовал на выборах из дома
16:01
Общество
Офтальмологи больницы в Удмуртии вернули зрение мужчине после тяжелой травмы
16:00
Видео
Немцы придумали альтернативу отмененному Октоберфесту
15:55
Политика
Политолог Марков: россияне не поддерживают УГ из-за его антироссийского характера
15:55
Общество
Наблюдатели из Болгарии и Азербайджана посетили Камчатский край в период выборов
15:53
Происшествия
Почти 400 сообщений о возможных нарушениях на выборах получил петербургский омбудсмен
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Эфир: Политолог РАНХиГС комментирует ситуацию с выборами в Петербурге
Политика
Эфир: Политолог РАНХиГС комментирует ситуацию с выборами в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / 

В воскресенье, 19 сентября, с 16:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают ход голосования на выборах-2021. Что можно сказать о явке избирателей? Можно ли признать опыт онлайн-голосования успешным? Насколько прозрачен процесс выборов в России? И какая ситуация сложилась на выборах в Петербурге? На эти и другие вопросы отвечает завкафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, профессор, доктор политических наук Инна Ветренко в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

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