Хуситы казнили девять человек, обвиненных в убийстве главы революционного правительства

Сана, 19 сентября. Йеменское хуситское движение «Ансар Аллах» казнило девять человек по обвинению в убийстве главы Верховного Политического Совета Йемена Салеха ас-Самада.

«Генеральная прокуратура привела в исполнение смертный приговор в отношении девяти человек, причастных к убийству [ас-Самада]. Они были расстреляны на площади Тахрир в присутствии высокопоставленных лидеров хуситов и жителей Саны», — сообщило прохуситское информационное агентство SABA.

Чиновник погиб при авианалете ВВС арабской коалиции 19 апреля 2018 года в портовом городе Ходейда. Следствие назвало имена 17 человек, причастных к данному происшествию, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана Аль Сауда и бывшего президента США Дональда Трампа, так как инцидент произошел в период их каденций. Все они были заочно приговорены к казни.

Houthi-run court to execute on Saturday 9 men charged with allegedly participating in the assassination of ex-head of Houthi Sup. Pol. Council al-Samad, who was killed in coalition airstrike in 2018.

The executions will be carried out by firing squad at the Sabayn Square, Sana’a. pic.twitter.com/QdSoTUJCrt — Yemen Mirror (@TheYemenMirror) September 17, 2021

В число расстрелянных вошел полковник полиции Абдулмалик Хумаид, который оставил своим родственникам предсмертное письмо. В нем он заявил о своей непричастности к произошедшему и назвал свое заключение несправедливым.

«Поднимите головы, вот как Бог распорядился, чтобы я был несправедливо замучен агрессором <…>. Бог знает, что я честно и добросовестно служил своей стране. Для нас достаточно Аллаха, и я прошу его отомстить каждому несправедливому человеку», — написал полицейский.

Девять казненных, включая 17-летнего юношу, подверглись арестам через несколько месяцев после гибели Ас-Самада. Известно, что после задержания они направились в неизвестные места заключения, где, предположительно, содержались в тяжелых условиях.

#Yemen’s Iran-backed Houthis execute nine men for involvement in Samad death.

He was the most senior official to be killed by the coalition in the years-long war in which the Houthis are fighting forces loyal to the internationally-recognized government https://t.co/YObJgPhanw — Maey (@MaeyCat) September 18, 2021

Их казнь демонстрировалась на больших экранах, установленных на площади Тахрир. Публичный характер данного мероприятия вызвал негодование со стороны ряда йеменцев, проживающих на подконтрольной «Ансар Аллах» территории.

«Я не могу поверить в то, что произошло. Это безумие и преступление», — заявил Абдель-Рахман Ноа, брат одного из казненных.

Текущий вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситское движение «Ансар Аллах» захватило практически весь Северный Йемен, включая столицу Сану. В качестве причины для восстания шииты объявили религиозные притеснения на государственном уровне со стороны суннитских властей.

В феврале 2015 года президент Мансур Хади подал в отставку, после чего бежал в портовый город Аден и отозвал собственное заявление. В настоящий момент он является номинальным главой антихуситских сил в стране. Пользуясь формальной властью, он официально пригласил арабские государства вмешаться в конфликт.

Вскоре девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решительный шторм». Их основной интерес заключался в ликвидации иранского влияния в регионе: Тегеран является основной силой, поддерживающей «Ансар Аллах».

Significant and a clear message to the world:#Iran President Ibrahim Raisi holds his first meeting with a delegation from #Yemen headed by Mohammed Abd al-Salam" representing the Yemeni president, "Mohammed al-Mashat". pic.twitter.com/dQEesRwqxm — Elijah J. Magnier (@ejmalrai) August 5, 2021

В настоящий момент в боевых действиях участвуют лишь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), так как остальные семь государств ранее выбыли из-за затяжного характера конфликта, требующего постоянных и дорогостоящих денежных вливаний. США, в свою очередь, являются основным поставщиком вооружений для арабской коалиции. Тем временем сам Йемен погрузился в гуманитарный кризис, приведший к гибели сотен тысяч людей и катастрофическому падению уровня жизни.

Хуситы, пообещавшие отомстить за смерть Ас-Самада, периодически наносят ракетные удары по южным саудовским регионам. Целями данных атак являются стратегические нефтяные объекты, принадлежащие монополистской компании Saudi Aramco.