Валерий Карпин назвал Федора Смолова лучшим форвардом России

Москва, 19 сентября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что считает игрока «Локомотива» Федора Смолова лучшим нападающим страны.

Валерий Карпин уверен, что на данный момент Федор Смолов является лучшим форвардом России. Соответствующее мнение наставник национальной команды озвучил в разговоре с журналистами издания «Спорт-Экспресс».

«Он может придумать что-то от себя — то, чего никто не ожидает. На самом деле это неплохо. Когда соперник изучает манеру конкретных исполнителей, то подстраивает тактику, а тут бац — и Федя выкидывает что-то такое, чего никто не мог предугадать», — отметил Карпин.

Смолов принял участие в двух сентябрьских матчах сборной России в отборе ЧМ-2022. Он поразил ворота Мальты и сделал две результативные передачи в игре с Кипром.

Ранее сборная России по футболу улучшила положение в рейтинге ФИФА после матчей квалификации ЧМ-2022. Национальная команда поднялась с 41-го на 37-е место.