Эр-Рияд, 19 сентября. Греция отправила в Саудовскую Аравию партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для замены вывезенных американцами систем противовоздушной обороны, пишет издание Arab News.

Отправленные ЗРК будут развернуты на неопределенный срок. В Афинах подчеркивают оборонительный характер таких действий. По словам главы МИД Греции Никоса Дендиаса, поставка этого вооружения станет вкладом в обеспечение безопасности источников энергии для западных стран.

«Это большой шаг вперед для нашей страны в отношении сотрудничества со странами Персидского залива», — добавил он.

Ранее стало известно, что США вывезли из Саудовской Аравии системы противоракетной обороны, несмотря на атаки хуситов. При этом Эр-Рияд продолжает наносить удары по Йемену и проводит манипуляции с курсом валюты и ценами, пишет «Царьград».