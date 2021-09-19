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Arab News: Греция направила в Саудовскую Аравию зенитные ракетные комплексы Patriot

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 11:37
Армия
Arab News: Греция направила в Саудовскую Аравию зенитные ракетные комплексы Patriot
wikipedia.org  /  Qrmoo3 / CC BY-SA 4.0

Эр-Рияд, 19 сентября. Греция отправила в Саудовскую Аравию партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для замены вывезенных американцами систем противовоздушной обороны, пишет издание Arab News.

Отправленные ЗРК будут развернуты на неопределенный срок. В Афинах подчеркивают оборонительный характер таких действий. По словам главы МИД Греции Никоса Дендиаса, поставка этого вооружения станет вкладом в обеспечение безопасности источников энергии для западных стран.

«Это большой шаг вперед для нашей страны в отношении сотрудничества со странами Персидского залива», — добавил он.

Ранее стало известно, что США вывезли из Саудовской Аравии системы противоракетной обороны, несмотря на атаки хуситов. При этом Эр-Рияд продолжает наносить удары по Йемену и проводит манипуляции с курсом валюты и ценами, пишет «Царьград».

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