Полиция изъяла крупную партию взрывоопасной аммиачной селитры на востоке Ливана

Бейрут, 19 сентября. Правоохранительные органы Ливана изъяли в долине Бекаа крупную партию аммиачной селитры — того же вещества, детонация которого послужила причиной трагедии в порту Бейрута в 2020 году.

Ливанское Национальное информационное агентство сообщило, что силы безопасности провели обыски на складе минеральных удобрений в регионе, который является ключевым перевалочным пунктом на маршруте контрабандистов между Ливаном и Сирией. В ходе следственных мероприятий было изъято 20 тонн опасного вещества. В настоящий момент селитра хранится в «надежном месте».

18 сентября Бекаа посетил Басам Мавлави, министр внутренних дел Ливана.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы переместить эти материалы в более безопасное место, подальше от воздействия тепла и солнца, чтобы избежать катастрофы», — прокомментировал он инцидент.

Высказались по поводу обысков и представители компании, которой принадлежала изъятая селитра. По их словам, вещество предназначалось исключительно для сельскохозяйственных нужд.

«Мы работаем в отрасли кормов и удобрений уже 40 лет», — заявил представитель фирмы, название которой не раскрывается.

По словам одного из руководителей предприятия, правоохранители нагрянули на склад с обыском после звонка одного из сотрудников.

«[Он] сообщил соответствующим органам, что у нас есть аммиачная селитра, поэтому в пятницу они провели обыск на складах», — рассказал предприниматель.

Эхо трагедии

4 августа 2020 года в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв, разрушивший инфраструктуру объекта и унесший жизни более 200 человек. В результате трагедии также пострадали около 7 тысяч человек, жилища порядка 300 тысяч бейрутцев были разрушены или повреждены.

Причиной взрывов стала детонация аммиачной селитры, которая в больших количествах хранилась на складах порта на протяжении нескольких лет. По версии следствия, условия ее хранения были ненадлежащими.

Федеральное агентство новостей /

Случившееся в порту ливанской столицы положило начало затяжному политическому кризису, который усугубил и падение национальной экономики. После трагедии по стране прокатилась волна акций протеста, по итогам которых кабмин Ливана в полном составе ушел в отставку. На протяжении более чем года в стране не было компетентного правительства — сформировать его удалось лишь в начале сентября.

Параллельно с этим застопорилось и расследование бейрутского инцидента. Фади Саван — первый судья, назначенный для расследования данного дела — пришел к выводу о том, что ответственность за взрыв в порту несут представители высших эшелонов власти. Однако попытки Савана привлечь к суду чиновников, среди которых и бывший глава кабмина Хасан Диаб, не принесли результатов. Более того, судью отстранили от дела, обвинив его в предвзятости — его дом также пострадал при взрыве.

Место Савана впоследствии занял Тарек Битар, который пришел к тем же выводам, что и его предшественник. Он предпринял несколько попыток вызвать подозреваемых политиков на допрос, однако те проигнорировали повестки, сославшись на то, что им требуется получить разрешение или главы кабмина, или министра внутренних дел.

Между тем об ответственности экс-министров за произошедшее заявляют и международные правозащитные организации. Так, Human Rights Watch пришла к выводу, что высокопоставленные ливанские чиновники знали о рисках, связанных с взрывоопасными веществами в порту Бейрута, однако не предприняли мер для обеспечения защиты населения.

Впоследствии ливанские депутаты и вовсе одобрили предложение о передаче дела Верховному совету — органу, который не предназначен для расследования катастроф. Общественность пришла к выводу, что таким образом парламент пытается вывести чиновников из-под ответственности. По территории республики снова прокатились протесты.

На данный момент расследование все еще остается незавершенным. И хотя к власти в Ливане уже пришел новый кабмин, граждане не верят, что он поможет привлечь подозреваемых к суду.