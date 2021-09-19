Кнутов посоветовал США не надеяться превзойти Россию в области гиперзвукового оружия

Москва, 19 сентября. США не смогут обогнать Россию по части разработки гиперзвукового оружия, считает военный историк, полковник запаса, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Американские специалисты разработали гиперзвуковой ракетный комплекс большой дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). США вкладывают в это дело большие деньги, а иногда даже идут на отчаянные шаги и занимаются вербовкой российских научных сотрудников.

Растут шансы, что американское гиперзвуковое оружие сможет составить конкуренцию российскому, однако в ближайшем будущем этого не произойдет. Таким мнением Кнутов поделился в беседе с «ПолитЭкспертом».

«Мы же тоже не сидим на месте, разрабатываем, совершенствуем то, что у нас есть. Не будет такого, что мы создали "Кинжал" и теперь будем бездействовать», — уточнил он.

США надеются превзойти Россию, стремятся создавать более совершенные виды вооружения, чем те, которые заявлены в РФ сегодня. Однако российский военно-промышленный комплекс и руководство страны прекрасно это понимают, поэтому всегда на несколько шагов впереди, резюмировал эксперт.

Ранее Юрий Кнутов рассказал, что создание авиабомбы «Дрель» стало результатом решения сложнейшей задачи. Также он объяснил, почему Запад боится российской ракеты «Буревестник», которую уже прозвали «оружием Судного дня», передает «Царьград».