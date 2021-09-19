Автомобиль с пассажирами упал с горы в Крыму

Севастополь, 19 сентября. Четыре человека получили различные травмы в результате падения автомобиля с горы на южном берегу Крыма в воскресенье, 19 сентября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, спасатели узнали об инциденте около 10:00 по московскому времени.

«Сообщение нам поступило в 09:55. Оперативно на место происшествия были направлены силы и средства Главного управления МЧС России по республике», — цитирует ТАСС источника.

Известно, что экстренными службами был осуществлен спуск к упавшему транспортному средству. В настоящий момент в машине находятся четыре человека, никто из них не погиб. Причины и подробности случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что водитель джипа устроил аварию с семью пострадавшими в Крыму.