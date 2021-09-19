Заключенных в Нью-Йорке начали освобождать из-за нехватки персонала

Нью-Йорк, 19 сентября. В Нью-Йорке почти 200 человек были освобождены из тюрьмы из-за проблем с нехваткой тюремного персонала.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул распорядилась выпустить 191 заключенного из самой большой тюрьмы в США Райкерс-Айленд из-за того, что исправительное учреждение страдает от хронического дефицита персонала. Кроме того, еще около 200 заключенных будут переведены из Райкерс-Айленд в другие тюрьмы штата, что, по мнению губернатора, снизит нагрузку на сотрудников тюрьмы и будет способствовать установлению более безопасной атмосферы в стенах учреждения.

New York governor orders the release of 191 Rikers Island inmates https://t.co/LsrdpHuPsX — NativeTaino (@NativeTaino68) September 19, 2021

Сообщается, что предпринятые меры стали частью программы по снижению количества заключенных в тюрьмах штата. Основным направлением этой программы станет отказ от повторного заключения под стражу людей, которые совершили «технические» нарушения условно-досрочного освобождения.

«Условно-досрочное освобождение в этом штате часто становится билетом обратно в тюрьму из-за технических нарушений: кого-то поймали с выпивкой или за употреблением запрещенных веществ, кот-то пропустил встречу с комиссаром по УДО», — заявила губернатор Хочул.

По ее мнению, такие проступки не должны приводить к отмене решения комиссии по УДО и возвращению человека за решетку.

As Lt. Governor, I am proud to stand beside @GovKathyHochul as she signs #LessIsMore which will transform our parole system. Thank you so much to Assemblymember Phara Souffrant Forrest and the advocates who worked tirelessly to make this possible. pic.twitter.com/dukJbypKnv — Lt. Governor Brian Benjamin (@NewYorkLtGov) September 17, 2021

Тем не менее, многие аналитики считают, что сокращение количества заключенных на 400 человек не сможет оказать существенного влияния на обстановку в скандально известной тюрьме, которая по-прежнему будет считаться критически недоукомплектованной персоналом: в настоящее время здесь работает около 2700 сотрудников, что составляет лишь треть от необходимого количества работников. Многие охранники вынуждены работать по несколько смен подряд. Это привело к тому, что некоторые блоки тюрьмы управляются самими заключенными, что способствует высокому уровню насилия. Только с декабря здесь произошло десять самоубийств среди заключенных.

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Планы по реорганизации тюрьмы существуют еще давно. К их реализации должен был приступить прошлый губернатор штата Эндрю Куомо, однако клубок проблем оказался настолько сложным, что к практической части плана правительство штата так и не приступило. Теперь проблема Райкерс-Айленд легла на плечи преемницы Куомо, который ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.