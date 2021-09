Заключенных в Нью-Йорке начали освобождать из-за нехватки персонала

Нью-Йорк, 19 сентября. В Нью-Йорке почти 200 человек были освобождены из тюрьмы из-за проблем с нехваткой тюремного персонала.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул распорядилась выпустить 191 заключенного из самой большой тюрьмы в США Райкерс-Айленд из-за того, что исправительное учреждение страдает от хронического дефицита персонала. Кроме того, еще около 200 заключенных будут переведены из Райкерс-Айленд в другие тюрьмы штата, что, по мнению губернатора, снизит нагрузку на сотрудников тюрьмы и будет способствовать установлению более безопасной атмосферы в стенах учреждения.

Сообщается, что предпринятые меры стали частью программы по снижению количества заключенных в тюрьмах штата. Основным направлением этой программы станет отказ от повторного заключения под стражу людей, которые совершили «технические» нарушения условно-досрочного освобождения.

По ее мнению, такие проступки не должны приводить к отмене решения комиссии по УДО и возвращению человека за решетку.

As Lt. Governor, I am proud to stand beside @GovKathyHochul as she signs #LessIsMore which will transform our parole system. Thank you so much to Assemblymember Phara Souffrant Forrest and the advocates who worked tirelessly to make this possible. pic.twitter.com/dukJbypKnv