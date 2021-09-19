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Эфир: Как проходит выборный процесс в Камчатском крае
Политика
Эфир: Как проходит выборный процесс в Камчатском крае
wikipedia.org  /  Vfp15 / CC BY-SA 3.0

В воскресенье, 19 сентября, с 12:30 в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» обсуждают выборы в Камчатском крае, где за 17 и 18 сентября проголосовали почти 27% избирателей. Атаман регионального отделения «Союза казаков-воинов России и зарубежья», член общественной палаты Камчатского края Николай Бянкин рассказывает, какая обстановка на избирательных участках региона, а также объясняет, почему высокая явка избирателей Корякского округа стала традиционной. В Пенжинском муниципальном районе, по данным на 10:00 местного времени, свои голоса за кандидатов отдали уже 59% избирателей.

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