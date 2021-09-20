Вассерман посоветовал Прилепину «поруководить сперва районом»

Любой чиновник, вставший у руля целого региона, должен иметь опыт управления меньшими административными единицами. Об этом в интервью ФАН заявил публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Захар Прилепин, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», заявил, что согласился войти в программу кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют школой губернаторов. Писатель, который по результатам выборов в Государственную думу может получить статус народного избранника, заявил, что с удовольствием будет совмещать депутатскую работу и губернаторскую школу, поскольку и так обычно «на двух-трех работах работает». Прилепин также назвал области, в которых он хотел бы побыть начальником: Рязанскую, Нижегородскую и Липецкую, поскольку он «в них вырос» и они ему «понятны».

Вассерман затруднился ответить, хотел бы он жить в регионе, которым управляет Прилепин.

«Но на президентских курсах, я уверен, плохому не научат, — заметил собеседник. — Если этот человек с успехом их пройдет, то наверняка потянет и такую работу. Но мне все-таки представляется, что до управления областью надо получить опыт руководства структурами поменьше: на уровне города или района. Ну а что касается перечисленных Прилепиным регионов, то, насколько я знаю, в Нижегородской и Липецкой областях их главы хорошо справляются со своими обязанностями и без этого господина».

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Что же касается Рязанской области, то в ней, по мнению публициста, есть одна нерешенная проблема, которая тянет ее вниз.

«Дело в том, что она расположена слишком близко к Москве, и очень многие ее жители считают бессмысленным работать у себя на родине, предпочитая отправляться на заработки в столицу. Так что силы сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» можно было бы попробовать там. Но, повторюсь, сперва бы ему следовало потренироваться на чем-либо меньшем, нежели субъект федерации», — сказал собеседник ФАН.

Вассерман заметил, что совмещать депутатскую деятельность и обучение в школе губернаторов будет крайне тяжело.

«Я бы, например, не справился, — заметил политический консультант. — Но Прилепин моложе, и сил у него больше — возможно, он и справится».

Ранее Вассерман заявил Марии Певчих, что «посмеется последним», в ответ на обвинения в клоунаде.