Спрос на российском рынке недвижимости может сократиться к концу осени

Москва, 19 сентября. Отечественный рынок недвижимости рискует столкнуться с падением спроса, прогнозирует директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Продолжительное повышение стоимости квадратного метра жилплощади и насыщение рынка грозит падением интереса населения к новостройкам, отметил Хусаинов. По его прогнозу, к концу осени снижение может достигнуть от 10% до 15% по сравнению с октябрем прошлого года.

Специалист указал, что первые признаки снижения спроса наблюдались еще в августе текущего года. Он напомнил, что за тот месяц на московском первичном рынке заключили на 22% меньше сделок, чем в июле.

Глава НКР Кирилл Лукашук ранее констатировал, что предпосылок для удешевления жилья в РФ не наблюдается. Однако к 2022 году увеличение цен замедлится и будет происходить в соответствии с официальной инфляцией.

Между тем строительные компании в Петербурге и Ленобласти столкнулись с нехваткой рабочих рук. Трудовые мигранты, приехавшие в Россию на заработки, вынуждены были оставить работу из-за коронавируса. О дисбалансе трудового рынка пишет «ФедералПресс».