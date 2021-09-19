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Путин поблагодарил участников реставрации кафедрального собора в Волгограде
Общество
Путин поблагодарил участников реставрации кафедрального собора в Волгограде
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Волгоград, 19 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятия в честь восстановления кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде.

По словам главы государства, возрождение храма удалось провести благодаря единению государства и гражданского общества. Он отметил, что собор, который возведен в 1918 году, стал настоящим украшением для Волгограда и крупным духовным центром Нижнего Поволжья. Однако позже памятник архитектуры был утрачен, сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Хочу поблагодарить вас за подвижнический и в высшей степени востребованный труд», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что в восстановлении собора принимали участие ученые, реставраторы, сотрудники музеев, а также благотворители и неравнодушные люди. Все они приложили усилия в работе над архитектурным объектом.

В Волгограде у Александро-Невского собора ранее открылась выставка. Среди экспонатов уникальные фотографии, документы и исторические заметки разных этапов существования здания.

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