Путин поблагодарил участников реставрации кафедрального собора в Волгограде

Волгоград, 19 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил участников мероприятия в честь восстановления кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде.

По словам главы государства, возрождение храма удалось провести благодаря единению государства и гражданского общества. Он отметил, что собор, который возведен в 1918 году, стал настоящим украшением для Волгограда и крупным духовным центром Нижнего Поволжья. Однако позже памятник архитектуры был утрачен, сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Хочу поблагодарить вас за подвижнический и в высшей степени востребованный труд», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что в восстановлении собора принимали участие ученые, реставраторы, сотрудники музеев, а также благотворители и неравнодушные люди. Все они приложили усилия в работе над архитектурным объектом.

В Волгограде у Александро-Невского собора ранее открылась выставка. Среди экспонатов уникальные фотографии, документы и исторические заметки разных этапов существования здания.