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Биологическим отцом ребенка Наташи Королевой стал бизнесмен Леонид Радвинский
Общество
Биологическим отцом ребенка Наташи Королевой стал бизнесмен Леонид Радвинский
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 19 сентября. Отцом биологической дочери певицы Наташи Королевой стал владелец платформы 18+. Его имя уже известно — это IT-миллиардер Леонид Радвинский, пишет Teleprogramma.pro.

Отцом внебрачной дочери певицы Наташи Королевой называют IT-миллиардера из США — Леонида Радвинского. Он сделал целое состояние на популярном ныне эротическом сервисе OnlyFans.

Наташа Королева рассказала о необычном подарке для друга-киевлянина совсем недавно в эфире программы «Секрет на миллион». Интернет-пользователи почти тут же подключились к обсуждению данной новости. Предприниматель украинского происхождения Леонид Радвинский стал еще популярнее.

IT-бизнесмен долгое время живет в США. Благодаря дивидендам от принадлежащего ему прибыльного сайта он смог одарить Наташу Королеву сполна. За подаренного ребенка певица получила 50 биткоинов. По нынешнему курсу эта сумма равна более чем 173 миллионам рублей.

Супруга стриптизера Сергея Глушко отдала своему заказчику две яйцеклетки, которые он искусственно оплодотворил.

Во время пандемии OnlyFans стал активно процветать, бизнес Радвинского пошел в гору. На сегодняшний день, по данным Forbes, состояние украинского мужчины оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

О том, что у Королевой есть дочь, стало известно только на днях. Громкая новость о наличии у певицы ребенка во Флориде вызвала серьезный резонанс. Супруг и мать артистки не знали о том, что певица подарила близкому другу свою яйцеклетку, и до сих пор пребывают в шоке.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева содержит стриптизершу, которая окрутила ее сына Архипа.

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