Студент из Ленобласти на даче построил рабочий макет железной дороги с трамваем

Семнадцатилетний Владислав Иванов построил полноценную железную дорогу у себя на дачном участке и теперь катается по ней с друзьями в самодельном двухместном вагончике.

Дружный труд. Не даром именно так называется СНТ, в котором мастеровитый Владислав вместе с друзьями уложили шпалы, рельсы и пустили по ним первый вагончик.

Для того, чтобы мини-железная дорога функционировала, как настоящая, пришлось учесть массу нюансов. Дачное пространство было выровнено, а с пути убрано все лишнее. Появились светофоры, стрелочные переводы и даже вокзал. Самоходный вагон создавался больше года, прототипом к нему послужил старинный немецкий трамвай.

Сейчас в планах юного инженера-железнодорожника стоит установка крыши на вокзал, монтаж платформы, прокладка путевого освещения и увеличение общей протяженности путей в три-четыре раза.

«Также удлиним путь, сделаем грузовой и пассажирские вагоны, а в ближайшем обозримом будущем — это где-то три-пять лет — планируется паровоз. Пока что у нас есть чертежи, в скором времени начнем его делать, потому что это дело не быстрое, сложное, но и интересное», — делится планами на будущее Владислав Иванов.

Владислав рассказал, что планирует разнообразить путь железной дороги, добавив кольцо и петлю.

Примечательно, что его дачный участок — не единственный обладатель собственной стальной магистрали в этом садоводческом товариществе, подобный проект ранее был подсмотрен молодым человеком на других участках. Так что скоро можно ожидать соединения путей и поездки к соседям на поезде.