ИГ взяло на себя ответственность за подрыв газопровода близ Дамаска

Дамаск, 19 сентября. Боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за диверсию на газопроводе «Аль-Араби» между аэропортом сирийской столицы и электростанцией «Дейр-Али», совершенную в ночь на 18 сентября.

Экстремисты проникли на охраняемую территорию и взорвали часть магистрали, снабжавшей ТЭС топливом, из-за чего жители многих сирийских городов полностью остались без света — «Дейр-Али» обеспечивает около 50% всех потребностей страны в электроэнергии. Помимо этого, террористы предприняли попытки разрушить две опоры ЛЭП в столичном пригороде Хуран.

В дальнейшем Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии сообщило, что последствия диверсии устранены и работа газопровода возобновлена в прежнем режиме. Электроснабжение Дамаска также было восстановлено.

Syria repairs gas pipeline & restores power after ‘ISIS terrorist attack’ plunged Damascus into darkness pic.twitter.com/mv3rSLe951 — JSA: The World (@JustinM63075705) September 19, 2021

Трубопровод «Аль-Араби» является частью магистрали, созданной для поставок газа из Египта в Ливан по сирийской территории, однако этот проект был заброшен более 10 лет назад из-за наложенных на Дамаск санкций со стороны США. За время боевых действий газопровод получил значительные повреждения, однако некоторые его участки продолжают использоваться для обеспечения внутренних нужд государства.

Тем не менее 8 сентября Бейрут, Дамаск, Каир и Амман договорились о возобновлении работы над проектом по транзиту газа и электричества из-за усугубляющегося финансового и топливного кризиса в Ливане. Для этого сирийское руководство обязалось провести все необходимые работы по ремонту трубопровода.

1 Организация запрещена на территории РФ.