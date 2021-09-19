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Эфир: Попытки иностранного вмешательства в российские выборы обсуждают в «Патриоте»

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 12:17
Политика
Эфир: Попытки иностранного вмешательства в российские выборы обсуждают в «Патриоте»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

В воскресенье, 19 сентября, с 12:00 в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» эксперты обсуждают попытки иностранного вмешательства в российские выборы. С помощью каких инструментов Запад пытается повлиять на избирательный процесс в России? Почему попытки иностранного вмешательства в выборы заканчиваются неудачами? И как проходит голосование в Пермском крае?

На эти и другие вопросы в ходе прямого эфира отвечает член Совета Федерации РФ от Пермского края, руководитель группы по связям с Европейским парламентом, председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

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