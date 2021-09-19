Политолог Светов назвал «разумным решением» выплаты Беглова блокадникам Ленинграда

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова жители блокадного Ленинграда, которые провели в осажденном городе меньше четырех месяцев и не имеют статус федеральных льготников, получат выплату размером 50 тысяч рублей. Такое решение было принято властями в связи с 80-летием начала работы знаменитой «Дороги жизни».

ФАН связался с российским политологом и журналистом Юрием Световым и попросил его поделиться мнением об этой инициативе.

«Если мы почитаем воспоминания блокадников или послушаем выступления тех, кто до сих пор жив, то все они говорят одно — тем, кто не был в городе, невозможно себе представить весь ужас блокадной жизни. И поэтому многие годы те, кто был в блокаде, добивались, чтобы все [из них] от государства что-то за это получали», — отметил собеседник агентства.

Федеральное агентство новостей /

В прошлые годы критерии, по которым блокадники могли получить государственную поддержку, не раз менялись. Но к счастью, благодаря в том числе и общественному мнению, у города появилась возможность выделить средства даже тем, кто формально не имеет права претендовать на статус жителя блокадного Ленинграда.

«Потому что пребывание в блокадном городе даже три или четыре месяца нанесло такой ущерб здоровью человека, что сейчас его надо поддерживать. Поэтому я считаю, что это очень правильное и разумное решение, которое позволяет помочь этим людям. Их становится все меньше и меньше (на данный момент под эту категорию попадает 2 150 жителей Санкт-Петербурга. — Прим. ФАН). Это мизерное количество людей, слава богу, что город может помочь им хотя бы деньгами», — заключил Юрий Светов.

В завершение политолог подчеркнул, что, несмотря на принадлежность к группе блокадников, эти люди все равно остаются пенсионерами, которым в любом случае нужна поддержка от государства.

Ранее ФАН сообщал, что средства для инициативы губернатора будут выделены из городского бюджета Северной столицы. На единовременную выплату уйдет больше 100 миллионов рублей.