Битопливная версия Renault Logan может появится на российском рынке в ноябре

Москва, 19 сентября. Тольяттинская компания «АТС-Авто» займется сборкой битопливной версии седана Logan от Renault, который может выйти на авторынок России уже в ноябре этого года.

Автомобиль будет способен работать как на бензине, так и на сжатом природном газе (метане). По словам главы компании Алексея Сучкова, комплект газобаллонного оборудования для Logan — собственная разработка компании. На данный момент битопливные модели проходят сертификацию. Их выпуск будет проходить под брендом «АТС» с оригинальным числовым индексом.

Ожидается, что продажи седана будут осуществляться через фирменную дилерскую сеть Renault со стандартной заводской гарантией.

Метановый Logan будет укомплектован 1,6-литровым мотором с мощностью 113 лошадиных сил и «механикой». По аналогии с Vesta Sedan CNG газобаллонное оборудование (ГБО) в седане располагается в багажнике.

На фоне повальной нехватки электронных компонентов на производстве зафиксировано значительное сокращение продаж автомобилей в Европе, сообщает агентство Bloomberg.