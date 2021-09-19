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Беременная Нюша прогулялась по Парижу в канареечном платье-майке
Общество
Беременная Нюша прогулялась по Парижу в канареечном платье-майке
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 19 сентября. Популярная певица Нюша снова беременна. До этого она родила своему мужу Игорю Сивову дочь Симбу. У бизнесмена также есть дети от первого брака — двое замечательных сыновей, пишет Teleprogramma.pro.

Звездная чета практически неразлучна. Они везде появляются вместе, но на этот раз Нюша уехала на отдых только с дочерью.

Несмотря на свое интересное положение, она не стала прощаться с прежними привычками и сумела подобрать свой гардероб под стать Франции. При этом не забыла она и об обилии своих привычных пристрастий — облегающих, прозрачных и экстремально коротких фасонов.

Игорь Сивов, дабы поддержать любимую супругу, как только увидел снимки, сразу же наставил ей в социальных сетях несколько десятков лайков. По его мнению, скрывать такую красоту не нужно.

Позже певица опубликовала в личном блоге, как дефилирует по улицам Парижа. На ней красуется обтягивающее фигуру платье-мини канареечного оттенка. Дополнила образ звезда резиновыми сланцами. Но не всем понравился такой креативный подход. Реакция на ее дефиле была неоднозначной.

«Сильно обтянутый живот, как-то не очень», «Зачем так выставлять живот?», «Что за наряд!», «Тебе так идет этот животик», «Мода на уродливые тапки, конечно, не к месту, а так Нюша — огонь», «Как это мило», «Так идет беременность», — написали люди.

Анна Шурочкина долгое время скрывала свою беременность. А недавно все же отважилась показать свой округлый живот на публике, при этом не постеснявшись надеть полупрозрачный наряд.

Ранее сообщалось, что младшая сестра Нюши — синхронистка Мария Шурочкина — призналась, что у нее возникли некоторые проблемы с личной жизнью.

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беременность мода нюша прогулка анна шурочкина
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