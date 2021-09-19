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Комитет Госдумы по экономической политике поддержал идею базового дохода в РФ

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 10:58
Экономика
Комитет Госдумы по экономической политике поддержал идею базового дохода в РФ
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 сентября. Представители нижней палаты парламента выступили в защиту инициативы по предоставлению права каждому гражданину на регулярную господдержку.

Любой гражданин Российской Федерации должен иметь право на регулярное получение выплаты в размере 10 тысяч рублей от государства. Такую позицию высказали в комитете Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Об этом пишет портал Konkurent.ru.

Представители комитета объяснили свою позицию тем, что многие россияне уже сейчас теряют работу из-за быстрого развития технологий и высоких темпов автоматизации. Специалисты полагают, что базовый доход позволит компенсировать негативный эффект от замещения труда рабочих.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением начислить всем блокадникам Ленинграда финансовую поддержку. Объем единовременных выплат может достигнуть 50 тысяч рублей.

Между тем Минтруд подтвердил, что период беременности с момента постановки женщины на учет и до рождения ребенка станет считаться уважительной причиной для неполучения дохода. В связи с этим будет скорректирован порядок предоставления пособий малоимущим семьям с детьми и родителям-одиночкам, пишет INFOX.

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госдума господдержка экономика россии выплаты базовый доход
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