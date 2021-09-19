Американец попал под суд за организацию собственного убийства

Житель штата Южная Каролина заказал киллеру собственное убийство ради того, чтобы его сын получил страховку в размере десяти миллионов долларов. Однако хитрый план не сработал.

Черная полоса в жизни 53-летнего Алекса Мердо продолжается уже несколько месяцев: летом были убиты его жена и один из сыновей, а сейчас он и сам оказался на грани смерти, однако вместо этого попал под суд.

Долгое время Мердо страдает от наркотической зависимости и вынужден регулярно проходить лечение в реабилитационных центрах. В начале осени он вышел из такой клиники и решил воплотить преступную схему — заказать киллеру собственное убийство ради получения крупной страховки. Мужчина рассчитывал, что его единственный сын, оставшись сиротой, получит от государства сумму в размере 10 миллионов долларов.

Все произошло 4 сентября. Алекс Мердо позвонил в полицию, сообщив, что на него совершили покушение: якобы в него выстрелили, когда он менял колесо своего автомобиля на дороге. Пуля задела голову, но мужчина остался жив.

Однако спустя десять дней Мердо заявил следователям, что сам попросил одного из своих товарищей убить его ради приличной страховки.

В настоящий момент горе-киллер находится под арестом, а сам Мердо будет вынужден заплатить в пользу государства штраф в 10 000 долларов: 5 000 за подачу ложного заявления в полицию и столько же за мошенничество со страховкой.