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Пойманы последние двое палестинцев, сбежавших из израильской тюрьмы «Гильбоа»
Весь мир
Пойманы последние двое палестинцев, сбежавших из израильской тюрьмы «Гильбоа»
Global Look Press  /  Gil Eliyahu/JINI

19 сентября. Израильские силы безопасности поймали последних двух из шести заключенных, сбежавших из тюрьмы строгого режима «Гильбоа» в начале сентября.

«Двое саботажников, Найеф Камамджи и Мунадель Якуб Инфаат, сдались после того, как армия и полиция окружили дом в Дженине, где они прятались», — заявил представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Авичай Адраи.

В качестве доказательства поимки беглецов силы безопасности предоставили их фотографии, сделанные сразу после ареста. Двое палестинцев не оказали никакого сопротивления, что, по словам Фуада Камамджи (отца Найефа), стало следствием желания задержанных «не подвергать опасности жильцов дома».

Резонансный побег шестерых палестинских заключенных из «Гильбоа», вызвавший в израильском обществе критику системы безопасности, состоялся 6 сентября. По имеющейся информации, палестинцы вырыли под раковиной туннель при помощи ложек, тарелок и ручки от чайника. Работы продолжались с декабря 2020 года.

Все шестеро беглецов являются уроженцами города Дженин. Пятеро из них состояли в группировке «Исламский джихад Палестины» и еще один — в ФАТХ. Сразу же после обнаружения побега полиция приступила к масштабной операции по поимке осужденных, стоимость которой в итоге составила 30 миллионов долларов. К поискам оказались привлечены и силы ЦАХАЛ.

Под арест попало некоторое количество жителей близлежащих населенных пунктов по подозрению в оказании содействия сбежавшим, первые двое из которых были пойманы 10 сентября. Махмуд Арда и Якуб Кадари оказались в руках правоохранителей после сигнала, поданного горожанином Назарета полиции.

На следующий день последовало задержание Закарии Збейди и Мухаммада Арда. Их арестовали на парковке для грузовиков в деревне Умм аль-Ганем вблизи горы Фавор в ходе ночной операции по прочесыванию арабских населенных пунктов данного района.

Меры по поимке беглецов привели к росту радикальных настроений среди палестинского населения. Протесты прокатились по ряду городов и сел, включая Дженин, Бейту, Вифлеем и Рамаллу, а также лагеря беженцев Аль-Аруб, Аль-Фавар. Дженин рассматривался следствием как одно из вероятных направлений движения сбежавших, ввиду чего к городу были стянуты дополнительные силы безопасности. Группировки палестинского сопротивления заявили, что окажут противодействие израильтянам при попытке осуществить следственные действия на территории города и близлежащего лагеря.

В то же время в израильских тюрьмах ужесточились условия содержания. В камерах прошли внеочередные обыски с конфискацией личных вещей заключенных, некоторое количество осужденных оказалось принудительно перемещено в другие места содержания. При сопротивлении (отказе выходить из камер) к ним применялась сила. Также администрации пенитенциарных учреждений отменили все сентябрьские визиты.

В результате 14 сентября Комиссия по делам заключенных Палестинской автономии сообщила о запланированной голодовке, в которой могли принять участие 1380 осужденных, однако вскоре от этой идеи было решено отказаться ввиду исполнения требования о послаблении условий содержания.

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