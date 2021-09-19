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Россия и Франция определили методы регулирования ситуации с поставками шампанского

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 10:25
Экономика
Россия и Франция определили методы регулирования ситуации с поставками шампанского
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Вероника Галачиева

Париж, 19 сентября. Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди сообщил, что с Россией будут проведены переговоры по ситуации с экспортом шампанского.

Межпрофессиональный комитет вин Шампани принял решение с 15 сентября этого года возобновить поставки шампанского в Россию. Виноделы будут уважать новый российский закон, заявил сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер.

Денорманди сообщил, что в ходе встречи министров сельского хозяйства стран «Группы двадцати» будут проведены двусторонние переговоры с замминистра сельского хозяйства РФ Сергеем Левиным.

«Мы достигли договоренности о методе работы для разъяснения нового российского закона о винодельческой продукции, а также для нахождения разрешения текущей ситуации с нашим шампанским», — сообщил он в Twitter.

Французские виноделы продолжат писать на фронтальной этикетке «шампанское» латинскими буквами, а на оборотной стороне бутылки будут указывать по-русски – «регион Шампань» и «игристое вино», объяснял ранее INFOX.

Экономист Андрей Марголин ранее заявил, что за последние годы Россия значительно повысила качество алкогольной продукции, которая получила экспортный потенциал.

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франция вино шампанское Жюльен Денорманди
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