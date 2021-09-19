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Экс-возлюбленный Бузовой подарил девочке с ДЦП инвалидную коляску

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 10:12
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленный Бузовой подарил девочке с ДЦП инвалидную коляску
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 19 сентября. Блогер Дава, получивший известность после романа с певицей Ольгой Бузовой, помог подписчице с ДЦП, подарив ей дорогостоящую инвалидную коляску для удобного передвижения по городу.

Музыкант и лидер мнений Давид Манукян (Дава) часто оказывается в центре скандалов, чем привлекает внимание новых поклонников. Однако в отличие от своих коллег, он выделяется многочисленными добрыми поступками. Блогер открыто заявил, что имеет возможность помогать людям. После этого ему начали поступать письма с просьбами о помощи.

Дава уже помог приобрести дом для семьи из Новосибирска, купил слуховой аппарат школьнице, а недавно «СтарХиту» стало известно еще об одном добром поступке звезды. Блогер купил 17-летней девочке Юлии из города Обь дорогостоящую инвалидную коляску. Подросток живет с диагнозом ДЦП, ей часто приходится передвигаться по городу до больницы, однако удобных условий для этого у нее не было.

«В городе очень плохие дороги и передвигаться невозможно на коляске с обычными колесами, а девочка постоянно по больницам катается из-за осложнений. Сами такую купить не могли», — сообщили журналистам знакомые с ситуацией люди.

Они признались, что коляска стоила более 75 тысяч рублей. Однако не все действия Давы приводят к хорошим результатам. Недавно он чуть не разрушил чужую семью, попытавшись «отомстить» Бузовой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-возлюбленный Бузовой подарил девочке с ДЦП инвалидную коляску
бузова манукян блогер дцп дава
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