ЛНР обвинила ВСУ в трех нарушениях режима прекращения огня за сутки

Луганск, 19 сентября. Вооруженные силы Украины обстреляли три населенных пункта ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные трижды нарушили условия режима тишины. Обстрелам подверглись населенные пункты Калиново-Борщеватое, Первомайск и Молодежное. ВСУ вели огонь при помощи гранатометов различных типов.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — сообщили в представительстве Луганской Народной Республики.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела населенного пункта Еленовка в ДНР были повреждены три жилых дома. В одном из них в момент удара находились двое детей — младенец 2021 года рождения и ребенок 12 лет. Кроме того, как пишет «Царьград», во время обстрела Куйбышевского района Донецка три человека получили минно-взрывные и осколочные травмы.