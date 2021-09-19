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ЛНР обвинила ВСУ в трех нарушениях режима прекращения огня за сутки
Армия
ЛНР обвинила ВСУ в трех нарушениях режима прекращения огня за сутки
Федеральное агентство новостей

Луганск, 19 сентября. Вооруженные силы Украины обстреляли три населенных пункта ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные трижды нарушили условия режима тишины. Обстрелам подверглись населенные пункты Калиново-Борщеватое, Первомайск и Молодежное. ВСУ вели огонь при помощи гранатометов различных типов.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — сообщили в представительстве Луганской Народной Республики.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела населенного пункта Еленовка в ДНР были повреждены три жилых дома. В одном из них в момент удара находились двое детей — младенец 2021 года рождения и ребенок 12 лет. Кроме того, как пишет «Царьград», во время обстрела Куйбышевского района Донецка три человека получили минно-взрывные и осколочные травмы.

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ЛНР всу донбасс
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