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Собчак встала на защиту певицы МакSим после подозрений в пиаре на болезни

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 10:08
Шоу-бизнес
Собчак встала на защиту певицы МакSим после подозрений в пиаре на болезни
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 19 сентября. Телеведущая Ксения Собчак рассказала фанатам, каким получилось интервью с певицей МакSим после ее выписки из больницы, и ответила хейтерам исполнительницы.

Певица Марина Максимова (МакSим) дала подробное интервью телеведущей Ксении Собчак на фоне реабилитации после долгой комы и лечения легких. Быстрая выписка звезды из больницы после медикаментозного сна навела фанатов и селебрити на подозрения о том, что артистка скрывала подробности о своей болезни или вовсе пыталась пиариться на теме здоровья. Собчак отреагировала на острые высказывания хейтеров и высказалась в защиту Максимовой в Instagram.

«Певица МакSим для меня — это подтверждение того, что если человек открыт и прекрасен, то и интервью получается нежное. И наоборот, «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива»», — отметила телеведущая.

Собчак также похвасталась перед подписчиками успехом своего интервью. По словам звезды, ролик уже набрал более шести миллионов просмотров и прочно удерживает лидерство в трендах.

Недавно МакSим поделилась с поклонниками трогательным семейным фото с дочерью Сашей. Звезда отправилась на детскую площадку, где сфотографировалась с ребенком на качелях, передает «Вечерняя Москва».

Артистка также показала совместный кадр с младшей дочерью Марией. Фото растрогало фанатов, однако их встревожила чрезмерная худоба певицы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Собчак встала на защиту певицы МакSим после подозрений в пиаре на болезни
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