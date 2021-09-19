Одесса, 19 сентября. Один из наиболее крупных изготовителей удобрений в Европе — Одесский припортовый завод — перестал выпускать продукцию из-за высокой стоимости газа в регионе.

Политическое решение руководства Украины по реверсу приводит ко все более тяжелым последствиям для национальной экономики. Власти отказались приобретать топливо напрямую из России, из-за чего газовый кризис Евросоюза оказал значительное влияние на внутренний рынок Украины. После наценки местного поставщика стоимость тысячи кубометров газа превышает 1000 долларов, пишет INFOX.

Производители вынуждены повышать стоимость удобрений, из-за чего предприятие стремительно теряет заказчиков. Порядка трех тысяч сотрудников могут быть сокращены, если ситуация не изменится коренным образом.

Политика Евросоюза оказалась недальновидной. О ее возможных последствиях для стран региона и России рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.