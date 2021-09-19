Галактический ветер впервые нанесли на карту Вселенной

Москва, 19 сентября. Международная группа астрофизиков впервые составила подробную карту галактических ветров. Ученые сумели найти новую часть материи Вселенной.

Исследователи отметили, что галактики состоят из барионной материи, в которую входят все элементы таблицы Менделеева, а также темной материи. Состав последней пока неизвестен. На данный момент ученые могут наблюдать только 80% барионов. Научная работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астрофизики использовали инструмент MUSE на VLT для создания карты и составления теоретических расчетов. Для работы они выбрали галактику Gal1, рядом с ней находится квазар — своеобразный маяк для ученых, указывающий на область исследования.

Составить карту ветров позволили удачное расположение квазара и галактики. Специалисты наблюдали за формирующейся туманностью, которая излучает и поглощает магний. Так эксперты доказали, что около 90% галактической материи находится за ее пределами.

Научный редактор журнала Forbes Этан Сигел развеял миф о черных дырах. По его словам, космические объекты имеют огромную массу, но при этом сами по себе очень компактны, поэтому они создают самые мощные приливные силы во Вселенной.