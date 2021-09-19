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Дайвер из Египта учит детей с инвалидностью плавать под водой
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Мужчина решил стать инструктором по дайвингу, чтобы помогать детям с ограниченными возможностями здоровья осуществить мечты.

Ахмед Элкори живет в Александрии и много лет занимается дайвингом, а также обучает навыкам плавания с аквалангом детей с умственными и физическими недостатками, включая синдром Дауна и слепоту.

«Основная моя цель — сделать счастливыми детей, особенно слепых, которые живут очень сложной жизнью и думают, что не могут заниматься этим видом спорта. Когда слепые чувствуют, что рядом есть помощник, они порой практикуют даже то, что боятся делать здоровые дети. Они испытывают от этого огромную радость», — рассказал Ахмед.

Каждое занятие Элкори начинает с рассказа о технике безопасности при нахождении в воде. Потом он уделяет время теоретическим аспектам дайвинга, снаряжает детей необходимым оборудованием — гидрокостюмом и аквалангом, маской и ластами, а также помогает спустится в бассейн.

«У меня очень сильная воля, я отлично умею плавать, поэтому уверен, что буду хорошо нырять. Когда я пришел, инструктор научил меня, как надеть гидрокостюм и использовать кислородный баллон», — поделился эмоциями один из учеников Фарес Мохамед.

По словам инструктора, каждый отдельный случай инвалидности требует совершенно разного подхода к делу, и ученики всегда остаются в восторге от занятий.

 

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