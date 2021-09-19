Warner Bros. показала неудачные дубли со съемок второго «Отряда самоубийц»

Лос-Анджелес, 19 сентября. Киностудия Warner Bros. опубликовала видео с неудачными дублями со съемок фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Кадры, сделанные во время съемок боевика, показали зрителям 18 сентября на YouTube-канале кинокомпании. На видео можно заметить, как у актеров не получается сдержать смех из-за шуток в сценарии и неполучившихся дублей.

Так, актер Идрис Эльба, сыгравший роль Бладспорта, неумышленно ударил в пах своего коллегу Дэвида Дастмалчяна в роли Человека-в-горошек. Актер, который работал над захватом движений Короля Акул, постоянно цеплялся своим костюмом за любые предметы во время съемок. Ролик с нелепыми моментами длится около четырех минут.

Фильм режиссера Джеймса Ганна вышел в свет 5 августа 2021 года. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и введенных ограничений, кинолента смогла собрать в США 55,3 млн долларов, а в мире — 164,8 млн долларов.

Ранее россиянка прославилась на весь мир благодаря схожести с Харли Квинн. Девушка работала преподавателем и никогда не думала о карьере блогера, пока не опубликовала видео в образе киноперсонажа, чем привлекла к себе внимание публики.