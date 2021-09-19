Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 10:09
10:08
Шоу-бизнес
Собчак встала на защиту певицы МакSим после подозрений в пиаре на болезни
10:05
Политика
Явка избирателей на выборах глав девяти субъектов России составила от 19% до 53%
10:03
Происшествия
Бродячие собаки разодрали девочке лицо в Кузбассе
10:03
Экономика
Одесский припортовый завод остановил работу из-за высоких газовых цен в ЕС
10:02
Наука
Галактический ветер впервые нанесли на карту Вселенной
10:02
Спорт
Аршавин заявил о глобальном кризисе «Спартака»
10:01
Происшествия
Большегруз сгорел на трассе в Мордовии: появилось видео
09:55
Общество
Член ОП Малькевич сообщил о выявлении почти 10 тыс. фейков за два дня голосования
09:52
Общество
Мосгоризбирком зафиксировал наибольшую явку на выборах в Люблинском округе
09:52
Общество
Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открылись в Израиле
Все новости

Warner Bros. показала неудачные дубли со съемок второго «Отряда самоубийц»

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 09:48
Общество
Warner Bros. показала неудачные дубли со съемок второго «Отряда самоубийц»
Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Лос-Анджелес, 19 сентября. Киностудия Warner Bros. опубликовала видео с неудачными дублями со съемок фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Кадры, сделанные во время съемок боевика, показали зрителям 18 сентября на YouTube-канале кинокомпании. На видео можно заметить, как у актеров не получается сдержать смех из-за шуток в сценарии и неполучившихся дублей.

Так, актер Идрис Эльба, сыгравший роль Бладспорта, неумышленно ударил в пах своего коллегу Дэвида Дастмалчяна в роли Человека-в-горошек. Актер, который работал над захватом движений Короля Акул, постоянно цеплялся своим костюмом за любые предметы во время съемок. Ролик с нелепыми моментами длится около четырех минут.

Фильм режиссера Джеймса Ганна вышел в свет 5 августа 2021 года. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и введенных ограничений, кинолента смогла собрать в США 55,3 млн долларов, а в мире — 164,8 млн долларов.

Ранее россиянка прославилась на весь мир благодаря схожести с Харли Квинн. Девушка работала преподавателем и никогда не думала о карьере блогера, пока не опубликовала видео в образе киноперсонажа, чем привлекла к себе внимание публики.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Warner Bros. показала неудачные дубли со съемок второго «Отряда самоубийц»
фильм отряд самоубийц дубли
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru