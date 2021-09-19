Лондон, 19 сентября. Читатели британской газеты The Telegraph выступили с критикой собственного правительства после публикации материалов, в которых они усмотрели манипуляции.

Жители Соединенного Королевства негативно восприняли обвинения в сторону российской экспортера топлива «Газпром». Они полагают, что власти пытаются переложить собственную вину за провал в сфере энергобезопасности на Россию. Комментарии пользователей приводит ФБА «Экономика сегодня».

«Конечно, это проклятые русские виноваты, что наши дурацкие правительства неправильно спланировали стратегию подземных хранилищ газа. Теперь они полупустые!» — пишет один из британцев.

Аудитория напомнила, что власти Великобритании долгое время проводят недружественную к РФ политику, из-за чего было бы наивно ждать, что поставки будут идти по ценам ниже рыночных.

«Глупость и наивность британского правящего класса просто ошеломляет!» — говорится в другом комментарии.

Порядка 40 евродепутатов ранее потребовали от ЕС проанализировать роль «Газпрома» в росте газовых цен. Они уверены, что Москва должна быть виновата абсолютно во всем.

Причиной рекордного роста стоимости природного газа в Европе стала «паника на бирже», объяснял экономист Игорь Юшков. Не исключено, что цена за тысячу кубометров превысит отметку в 1000 долларов, приводит его мнение INFOX.