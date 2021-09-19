«Этот день в истории». Что произошло 19 сентября, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день по всему миру, мы расскажем вам о самых интересных в выпусках «Этот день в истории».

В 40 странах мира сегодня отмечают Международный день пиратов. История этой памятной даты интересна: 27 лет назад два друга решили, что детскую игру в пираты нужно как-то увековечить, необычную идею подхватили и в других странах. Теперь в этот день можно браниться «по-пиратски» и носить банданы.

19 сентября свой день рождения отмечает смайлик. Самый популярный символ во всемирной паутине появился в 1982 году. Профессор Скотт Фалман первым предложил использовать три символа (двоеточие, дефис и закрывающаяся скобка) для обозначения эмоций в сообщении.

Чем еще запомнится 19-й день сентября, узнаете в нашем новом выпуске.