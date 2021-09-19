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Лента
19 сентября 11:40
11:39
Политика
Сергей Миронов проголосовал на выборах в Госдуму в третий день голосования
11:37
Армия
Arab News: Греция направила в Саудовскую Аравию зенитные ракетные комплексы Patriot
11:35
Политика
Глава Рязанской области Любимов проголосовал на думских выборах вместе с супругой
11:32
Армия
Кнутов посоветовал США не надеяться превзойти Россию в области гиперзвукового оружия
11:31
Политика
Памфилова: явка избирателей на выборах в Госдуму составила 35,69%
11:30
Видео
Американец попал под суд за организацию собственного убийства
11:29
Происшествия
Наркоман без прав на BMW устроил аварию с погибшим в Нижегородской области
11:27
Происшествия
Автомобиль с пассажирами упал с горы в Крыму
11:26
Политика
Главой Карачаево-Черкесии путем тайного голосования избрали Рашида Темрезова
11:21
Общество
Беременная Нюша прогулялась по Парижу в канареечном платье-майке
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«Этот день в истории». Что произошло 19 сентября, праздники, факты, люди
Видео

Сотни событий происходят каждый день по всему миру, мы расскажем вам о самых интересных в выпусках «Этот день в истории».

В 40 странах мира сегодня отмечают Международный день пиратов. История этой памятной даты интересна: 27 лет назад два друга решили, что детскую игру в пираты нужно как-то увековечить, необычную идею подхватили и в других странах. Теперь в этот день можно браниться «по-пиратски» и носить банданы.

19 сентября свой день рождения отмечает смайлик. Самый популярный символ во всемирной паутине появился в 1982 году. Профессор Скотт Фалман первым предложил использовать три символа (двоеточие, дефис и закрывающаяся скобка) для обозначения эмоций в сообщении.

Чем еще запомнится 19-й день сентября, узнаете в нашем новом выпуске.

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этот день в истории
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