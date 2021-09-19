Потерявшийся в лесу житель Сахалина самостоятельно нашел путь домой

Южно-Сахалинск, 19 сентября. Житель Сахалина потерялся 18 сентября в районе села Березняки, отправившись в лес за дикоросами. Выход из тайги он нашел на следующий день.

Сигнал о заблудившемся жителе поступил на пульт в центр управления в кризисных ситуациях областных спасателей утром 19 сентября. Специалисты оперативно развернули поиски сахалинца. Были привлечены 18 человек, среди которых волонтеры, полицейские и сотрудники МЧС, а также четыре единицы техники.

В обед, 12:30 по местному времени, розыскной группе поступила информация о вышедшем из леса мужчине. Им оказался заблудившийся накануне островитянин. По информации ГУ МЧС по Сахалинской области, медицинская помощь ему не потребовалась.

Грибник из Приморья путь домой самостоятельно не нашел. Его нашли сотрудники полиции и волонтеры, которым он смог дозвониться. Пенсионеру потребовалась медицинская помощь.