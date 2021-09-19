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Специалисты сервиса «Работа.ру» выявили самые интересные вакансии в сентябре
Общество
Специалисты сервиса «Работа.ру» выявили самые интересные вакансии в сентябре
dvinanews.ru  /  Пресс-центр правительства Архангельской области

Москва, 19 сентября. Российский рынок вакансий переполнен от различных сообщений о найме. Среди всего множества сервис «Работа.ру» отобрал предложения с самым необычным спектром обязанностей.

В боулинг-клуб Москвы требуется механик для ремонта и ухода за механизмом дорожек. Среди необходимых качеств работодатель выделяет дисциплинированность, исполнительность и смелость. Специалисты сервиса отметили и художника-дизайнера по созданию схем для вышивки. Эта работа потребует от человека опыта, а также знания растровых и векторных графических редакторов, передают «Известия».

Сеть столичных кинотеатров находится в поиске киномеханика. В обязанности работника входит обеспечение показа фильмов согласно расписанию, технический ремонт и обслуживание оборудования. Гипермаркеты ищут тайного покупателя. Работа подразумевает частичную занятость, от человека требуется незаметно проверять организации на разного рода нарушения.

Сочинские развлекательные комплексы ищут инструктора веревочного парка. В обязанности входит инструктаж, снаряжение и сопровождение посетителей через конструкции парка, а также уборка территории. В Свердловской области имеется вакантное место старшего пивовара. От специалиста требуется умение варки и розлива пива, а также поддержание оборудования в надлежащем состоянии.

Тем временем люди, занятые в области искусства, сталкиваются с проблемами в поиске работы. Результаты соответствующего исследования предоставили специалисты сервиса HeadHunter.

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работа исследование сотрудники соискатели необычные вакансии
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