Жена Романа Малькова рассказала, как ей пришлось выпрашивать алименты у мужа

Москва, 19 сентября. О разводе Светланы и Романа Мальковых в последнее время не говорил только ленивый. Ранее многодетная мама утверждала, что ее бывший супруг не платит алименты. Однако, по словам бизнесмена, он их своевременно перечисляет. Накануне на своей странице в Instagram он отчитался, что выплатил 34 750 рублей. Правда, Светлана подчеркивает, что запрошена была сумма в 250 тысяч рублей. Малькова незамедлительно отреагировала на откровения бывшего супруга.
«Правый не оправдывается. Очень хотелось договориться, но пришлось унижаться, ожидая любви отца. Увы», — написала она в микроблоге.