Жена Романа Малькова рассказала, как ей пришлось выпрашивать алименты у мужа

«Правый не оправдывается. Очень хотелось договориться, но пришлось унижаться, ожидая любви отца. Увы», — написала она в микроблоге.

Москва, 19 сентября. О разводе Светланы и Романа Мальковых в последнее время не говорил только ленивый. Ранее многодетная мама утверждала, что ее бывший супруг не платит алименты. Однако, по словам бизнесмена, он их своевременно перечисляет. Накануне на своей странице в Instagram он отчитался, что выплатил 34 750 рублей. Правда, Светлана подчеркивает, что запрошена была сумма в 250 тысяч рублей. Малькова незамедлительно отреагировала на откровения бывшего супруга.

Напомним, Светлана теперь живет в Словении. Сюда они переехали с Романом и детьми шесть лет назад. Сейчас художница сама воспитывает троих наследников. Старший, 16-летний Андрей, весной отправился жить к отцу и мачехе в Москву.

Стоит отметить, что в мае Анастасия Макеева вышла в четвертый раз замуж. На этот раз ее супругом стал бизнесмен Роман Мальков. При этом, несмотря на замужество, есть поклонники, которые преследуют Макееву до сих пор.

По ее словам, несколько лет назад ее воздыхатель пришел к ней в театр и даже намеревался выйти на сцену, но его вовремя остановили. Как ранее сообщала актриса, своего поклонника она не знает и знать не хочет.

«Он пишет какую-то чушь, и фантазии его нет предела», — рассказывает Анастасия и добавляет, что лично его никогда не видела, кроме того, надеется, что не увидит никогда.

Ранее сообщалось, как старший сын Романа Малькова обвинил родню матери в травле из-за переезда к мачехе.