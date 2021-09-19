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Жена Романа Малькова рассказала, как ей пришлось выпрашивать алименты у мужа
Общество
Жена Романа Малькова рассказала, как ей пришлось выпрашивать алименты у мужа
instagram.com  /  @svetamalkova

Москва, 19 сентября. О разводе Светланы и Романа Мальковых в последнее время не говорил только ленивый. Ранее многодетная мама утверждала, что ее бывший супруг не платит алименты. Однако, по словам бизнесмена, он их своевременно перечисляет. Накануне на своей странице в Instagram он отчитался, что выплатил 34 750 рублей. Правда, Светлана подчеркивает, что запрошена была сумма в 250 тысяч рублей. Малькова незамедлительно отреагировала на откровения бывшего супруга.

«Правый не оправдывается. Очень хотелось договориться, но пришлось унижаться, ожидая любви отца. Увы», — написала она в микроблоге.

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