Водитель Ford влетел в припаркованные авто в Колпино

Массовая авария, в которой никто не пострадал, случилась этой ночью в Колпино.

Водитель автомобиля Ford влетел в припаркованные машины. ДТП случилось на Заводском проспекте.

По предварительным данным, горе-водитель на большой скорости не справился с управлением иномарки, в результате чего протаранил порядка шести автомобилей.

От удара Ford перевернуло на крышу и заблокировало движение.

Со слов очевидцев, водитель серьезно не пострадал, а вот автовладельцам придется долго восстанавливать свои машины.