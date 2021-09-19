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Водитель Ford влетел в припаркованные авто в Колпино
Происшествия

Массовая авария, в которой никто не пострадал, случилась этой ночью в Колпино.

Водитель автомобиля Ford влетел в припаркованные машины. ДТП случилось на Заводском проспекте.

По предварительным данным, горе-водитель на большой скорости не справился с управлением иномарки, в результате чего протаранил порядка шести автомобилей.

От удара Ford перевернуло на крышу и заблокировало движение.

Со слов очевидцев, водитель серьезно не пострадал, а вот автовладельцам придется долго восстанавливать свои машины.

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дтп колпино
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