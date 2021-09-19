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Британский фильм «Белфаст» получил Гран-при на кинофестивале в Торонто
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Британский фильм «Белфаст» получил Гран-при на кинофестивале в Торонто
wikipedia.org  /  GabboT / CC BY-SA 2.0

Торонто, 19 сентября. Фильм британского кинорежиссера Кеннета Брана «Белфаст» завоевал Гран-при 46-го Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF), сообщили организаторы.

Кинокартина снята в жанре полубиографической драмы. Главную роль исполнил десятилетний Джуд Хилл. На фестивале показали мировую премьеру, остальным зрителям на больших экранах фильм можно будет увидеть лишь 12 ноября.

TIFF проходил в течение девяти дней, с 9 по 18 сентября. В этом году на нем показали 132 кинокартины от режиссеров разных стран. От России был представлен фильм «Разжимая кулаки», снятый Кирой Коваленко.

Кинофестиваль является одним из самых крупных подобных мероприятий в мире. Особенность TIFF — отсутствие судей, поэтому судьба кинокартины решается «Призом зрительских симпатий». Прошлый год закончился победой фильма китайского режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников», передает ТАСС.

На острове Лидо также проходил Венецианский кинофестиваль. Главный приз «Золотой лев» достался французскому режиссеру Одри Дивану «Событие».

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