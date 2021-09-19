Постпред России Чижов обрушился с критикой на резолюцию Европарламента

Брюссель, 19 сентября. Принятая депутатами Европейского парламента резолюция по РФ может быть воспринята россиянами как оскорбление интеллектуальных и мыслительных способностей.

Таким мнением поделился постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов в беседе с российскими журналистами. По мнению дипломата, принятый евродепутатами документ выказывает надменное отношение к россиянам, передает ТАСС.

«Через всю эту резолюцию красной нитью проходит мысль, что [в России. — Прим.ФАН] есть плохие правительство, президент, парламент... Такое надменное отношение, я уверен, многие в нашей стране воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно», — рассказал посланник России в Европе.

Желание «поучать» россиян в вопросе выборов выглядит надменным и неоправданным. В РФ многими иностранными и российскими наблюдателями зафиксирован абсолютно демократический выборный процесс и помогать «искать путь к свету» не нужно, резюмировал Чижов.

Ранее дипломат заявил, что странам Евросоюза есть чему поучиться у Российской Федерации в ключе проведения легитимных выборов. По мнению Чижова, так европейские лидеры смогут и сами научиться прозрачности.