Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 08:38
08:27
Политика
Барнаульский мэр Вячеслав Франк поучаствовал в голосовании на думских выборах
08:26
Происшествия
ФАН сообщил о повреждении вагонов в московском метрополитене
08:23
Общество
Житель Тюмени пришел на избирательный участок в костюме Железного человека
08:22
Политика
Избирательные участки на выборах в Госдуму открыты в шести китайских городах
08:21
Общество
Британский фильм «Белфаст» получил Гран-при на кинофестивале в Торонто
08:16
Политика
Постпред России Чижов обрушился с критикой на резолюцию Европарламента
08:13
Политика
Губернатор Сахалина Лимаренко проголосовал на выборах в Госдуму 19 сентября
08:12
Общество
Явка на выборах в Хабаровском крае на 12:00 составила 28,66%
08:08
Политика
Секретарь омской ОП Герасимова заявила об отсутствии нарушений на выборах
08:06
Политика
Переодетый в пирата Дейви Джонса человек попытался проголосовать на Камчатке
Все новости

Принц Чарльз: последняя шутка герцога Эдинбургского оказалась пророческой
Общество
Принц Чарльз: последняя шутка герцога Эдинбургского оказалась пророческой
Global Look Press  /  imago stock&people

Лондон, 19 сентября. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп за день до смерти пошутил о своем предстоящем 100-летнем юбилее. Об этом The Sun рассказал сын герцога принц Чарльз.

Он навещал отца и во время визита поинтересовался, собирается ли герцог Эдинбургский устраивать праздничный прием. Услышав ответ родителя, принц Чарльз признался, что именно таких слов и ждал.

«Ну, для этого я должен быть жив, не так ли?» — заявил супруг Елизаветы II в свойственной для него шуточной манере.

Следующий день после этого разговора принес трагическую для всей Великобритании весть. Принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив до своего юбилея всего несколько месяцев.

Принц Чарльз после смерти отца взял на себя часть обязанностей герцога Эдинбургского. Это является одним из этапов подготовки к восхождению на престол после ухода из жизни Елизаветы II.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Принц Чарльз: последняя шутка герцога Эдинбургского оказалась пророческой
принц чарльз принц филипп шутка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru