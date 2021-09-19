Принц Чарльз: последняя шутка герцога Эдинбургского оказалась пророческой

Лондон, 19 сентября. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп за день до смерти пошутил о своем предстоящем 100-летнем юбилее. Об этом The Sun рассказал сын герцога принц Чарльз.

Он навещал отца и во время визита поинтересовался, собирается ли герцог Эдинбургский устраивать праздничный прием. Услышав ответ родителя, принц Чарльз признался, что именно таких слов и ждал.

«Ну, для этого я должен быть жив, не так ли?» — заявил супруг Елизаветы II в свойственной для него шуточной манере.

Следующий день после этого разговора принес трагическую для всей Великобритании весть. Принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив до своего юбилея всего несколько месяцев.

Принц Чарльз после смерти отца взял на себя часть обязанностей герцога Эдинбургского. Это является одним из этапов подготовки к восхождению на престол после ухода из жизни Елизаветы II.