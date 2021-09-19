Киев, 19 сентября. Отказ украинских властей заключать с Россией долгосрочный контракт на поставку газа привел к большим проблемам. Об этом заявил экс-министр экономики Виктор Суслов.

Киев один в Европе вынужден покупать российский газ по рыночной цене, что наносит серьезный ущерб бюджетам государства и граждан. Причиной этого стал непрофессионализм правительства и президента Украины Владимира Зеленского.

«Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что «мы не можем покупать российский газ, потому что он самый грязный в мире?"» — объяснил Суслов в эфире телеканала «Первый независимый»

Президент России Владимир Путин недавно на Петербургском международном экономическом форуме объявил, что газ, который будет поставляться по «Северному потоку — 2» является самым экологичным в мире. Строительство российско-немецкого газопровода полностью завершили около полутора недель назад.