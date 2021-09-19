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Пенсионер погиб под колесами поезда метро в Москве
Происшествия
Пенсионер погиб под колесами поезда метро в Москве
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 сентября. Мужчина в возрасте 65 лет попал под колеса подъезжающего поезда на станции метро Нагатинская в Москве. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Информацию об инциденте и факте гибели мужчины сообщила публичная страница "ДТП и ЧП Москва" в социальной сети "ВКонтакте". Причины произошедшего также пока не называются:пользователи строят многочисленные догадки, но пока ни одна из них не получила подтверждения.

За два дня до гибели пенсионера у станции метро "Юго-Восточная" в Москве произошла драка. Двое мужчин после словесной перепалки набросились на третьего, избили его и сломали нос. Полиция задержала дебоширов.

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