Карпин признался, что у него есть личный конфликт с Дзюбой

Москва, 19 сентября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался в наличии конфликта с нападающим национальной команды Артемом Дзюбой.

Конфликт форварда и наставника уходит корнями еще в 2009 год. В то время Дзюба представлял цвета столичного «Спартака», а Карпин был тренером команды. Нападающего обвинили в краже денег у товарища по команде, однако он это отрицал.

«Есть ли между нами личный конфликт? Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма», — пояснил Карпин.

Несмотря на недопонимания, после прихода Валерия Карпина к руководствующему посту в сборной он провел встречу с игроками команды, в числе которых был и Дзюба. Как сообщали СМИ, нападающий и тренер тогда разрешили конфликт.

Тем временем сборная России при Карпине поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА. Отечественная команда перешагнула с 41-о на 37-е место.