Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 07:07
07:03
Общество
Принц Чарльз: последняя шутка герцога Эдинбургского оказалась пророческой
06:53
Политика
Экс-министр экономики Суслов: Украина расплачивается за слова Зеленского о грязном газе
06:51
Происшествия
МЧС: трехкомнатная квартира загорелась во Фрунзенском районе Петербурга
06:51
Происшествия
Пенсионер погиб под колесами поезда метро в Москве
06:45
Общество
Врач Эмироглу назвал богатые витаминами продукты для укрепления иммунитета
06:43
Происшествия
Несколько автомобилей загорелись в Московском районе Петербурга
06:42
Спорт
Карпин признался, что у него есть личный конфликт с Дзюбой
06:40
Политика
Посольство России в Киргизии открыло избирательные участки для голосования
06:37
Автоэксперт Епанешников дал полезные советы по выбору зимней резины
06:35
Происшествия
«Не укладывается в голове»: жители Токсово спасли оказавшегося в сливе унитаза котенка
Все новости

Карпин признался, что у него есть личный конфликт с Дзюбой
Спорт
Карпин признался, что у него есть личный конфликт с Дзюбой
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Russian Look

Москва, 19 сентября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался в наличии конфликта с нападающим национальной команды Артемом Дзюбой.

Конфликт форварда и наставника уходит корнями еще в 2009 год. В то время Дзюба представлял цвета столичного «Спартака», а Карпин был тренером команды. Нападающего обвинили в краже денег у товарища по команде, однако он это отрицал.

«Есть ли между нами личный конфликт? Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма», — пояснил Карпин.

Несмотря на недопонимания, после прихода Валерия Карпина к руководствующему посту в сборной он провел встречу с игроками команды, в числе которых был и Дзюба. Как сообщали СМИ, нападающий и тренер тогда разрешили конфликт.

Тем временем сборная России при Карпине поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА. Отечественная команда перешагнула с 41-о на 37-е место.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Карпин признался, что у него есть личный конфликт с Дзюбой
футбол дзюба сборная россии карпин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru