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Автоэксперт Епанешников дал полезные советы по выбору зимней резины
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Автоэксперт Епанешников дал полезные советы по выбору зимней резины
Автоэксперт Епанешников дал полезные советы по выбору зимней резины
pixabay.com  /  Andry_S

Москва, 19 сентября. Зимнюю резину следует выбирать с особой тщательностью, но соблюдение простых советов сделает зимние поездки намного безопаснее, рассказал автоэксперт Константин Епанешников.

Чтобы понять, насколько важны шины и их правильный выбор, директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» напомнил, что резина — единственная часть автомобиля, которая соприкасается с дорожным полотном. Поэтому очень важно не экспериментировать, а четко следовать указаниям производителя, в которых приведены конкретные необходимые для вашей машины параметры покрышек.

«Не стоит экспериментировать и, например, устанавливать завышенные, заниженные, зауженные колеса, так как это влияет на эксплуатацию и безопасность», — приводит слова Епанешникова издание «Прайм».

Традиционно важным для российских автолюбителей остается вопрос: взять обычную зимнюю резину или шипованную? Здесь автоэксперт тоже подготовил полезный совет.

«Тем людям, которые выезжают за город, и у которых путь проходит по заснеженным дорогам, я бы рекомендовал приобретать шипованные колеса. Если же машина эксплуатируется в городе, то дороги у нас, как правило, покрываются реагентами, поэтому можно использовать и нешипованную резину», — объяснил Епанешников.

Помимо полезных советов по выбору шин, назван также и оптимальный для покупки пробег автомобиля. По информации Федерального агентства новостей (ФАН), этот показатель должен находиться в районе от 15 до 20 тысяч километров.

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Все новости / Автоэксперт Епанешников дал полезные советы по выбору зимней резины
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