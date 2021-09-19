«Не укладывается в голове»: жители Токсово спасли оказавшегося в сливе унитаза котенка

Токсово, 19 сентября. Жители поселка Токсово (Ленинградская область) спасли неизвестно как оказавшегося в сливе унитаза бродячего котенка. Сейчас ему ищут хозяина.

Историей в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в социальной сети «ВКонтакте» поделились очевидцы. По словам одного из членов спасшей четвероногого семьи, животное появилось в унитазе как только он нажал кнопку смыва. Котенок был грязным, кричал, находился в шоковом состоянии, но цеплялся за жизнь. Люди подобрали его, отмыли, отогрели и накормили. Сейчас детенышу ищут хозяина.

«Как такое могло произойти? Это не укладывается в голове же!» — написал спаситель четвероногого.

В Токсово люди спасли котенка, но нередки и обратные ситуации. Например, в городе Краснокамске Пермского края людей от смерти в пожаре спас домашний питомец Тимоша. Кот, почуяв разгорающееся пламя, разбудил хозяев и предотвратил трагедию.