Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 07:07
07:06
Происшествия
Неэксплуатируемое здание вспыхнуло в Пушкинском районе Петербурга
07:03
Общество
Принц Чарльз: последняя шутка герцога Эдинбургского оказалась пророческой
06:53
Политика
Экс-министр экономики Суслов: Украина расплачивается за слова Зеленского о грязном газе
06:51
Происшествия
МЧС: трехкомнатная квартира загорелась во Фрунзенском районе Петербурга
06:51
Происшествия
Пенсионер погиб под колесами поезда метро в Москве
06:45
Общество
Врач Эмироглу назвал богатые витаминами продукты для укрепления иммунитета
06:43
Происшествия
Несколько автомобилей загорелись в Московском районе Петербурга
06:42
Спорт
Карпин признался, что у него есть личный конфликт с Дзюбой
06:40
Политика
Посольство России в Киргизии открыло избирательные участки для голосования
06:37
Автоэксперт Епанешников дал полезные советы по выбору зимней резины
Все новости

«Не укладывается в голове»: жители Токсово спасли оказавшегося в сливе унитаза котенка
Происшествия
«Не укладывается в голове»: жители Токсово спасли оказавшегося в сливе унитаза котенка
pixabay.com  /  tsapenkodg

Токсово, 19 сентября. Жители поселка Токсово (Ленинградская область) спасли неизвестно как оказавшегося в сливе унитаза бродячего котенка. Сейчас ему ищут хозяина.

Историей в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в социальной сети «ВКонтакте» поделились очевидцы. По словам одного из членов спасшей четвероногого семьи, животное появилось в унитазе как только он нажал кнопку смыва. Котенок был грязным, кричал, находился в шоковом состоянии, но цеплялся за жизнь. Люди подобрали его, отмыли, отогрели и накормили. Сейчас детенышу ищут хозяина.

«Как такое могло произойти? Это не укладывается в голове же!» — написал спаситель четвероногого.

В Токсово люди спасли котенка, но нередки и обратные ситуации. Например, в городе Краснокамске Пермского края людей от смерти в пожаре спас домашний питомец Тимоша. Кот, почуяв разгорающееся пламя, разбудил хозяев и предотвратил трагедию.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / «Не укладывается в голове»: жители Токсово спасли оказавшегося в сливе унитаза котенка
котенок кот токсово спасение животных
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru