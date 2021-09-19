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«Краснодар» переиграл «Ахмат» в выездном матче РПЛ
Спорт
«Краснодар» переиграл «Ахмат» в выездном матче РПЛ
fckrasnodar.ru  /  Официальный сайт ФК Краснодар

Грозный, 19 сентября. Футболисты «Краснодара» обыграли грозненский «Ахмат» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.

Окончательный счет в матче был установлен уже под занавес первой половины игры. Голами отметились Реми Кабелла и Владимир Ильин.

Грозненцы во втором тайме предприняли активные попытки перевернуть ход встречи, однако на 65-й минуте после второй желтой карточки с поля был удален защитник «Ахмата» Зоран Нижич. Также красную карточку получил тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко.

Таким образом, грозненцы оказались на девятой позиции в турнирной таблице по итогам восьмого тура РПЛ с девятью очками. «Краснодар» вышел на пятое место (13).

В следующем туре «Ахмат» сыграет на выезде с «Ростовом» 26 сентября. В этот же день состоится южное дерби между «Краснодаром» и «Сочи».

В еще одном матче восьмого тура РПЛ самарские «Крылья Советов» обыграли «Ростов». Итоговый счет встречи — 4:2.

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краснодар ахмат рпл
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